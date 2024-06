Gds: “Palermo a Dionisi. Sono 4 i rosanero che lo «conoscono»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su quei calciatori in rosanero che in passato hanno avuto modo di conosce Dionisi, prossimo allenatore rosanero.

Al Palermo ci sono quattro giocatori che hanno già lavorato con Alessio Dionisi nelle loro precedenti esperienze. Questi legami preesistenti potrebbero facilitare l’integrazione del tecnico e la sua capacità di implementare i suoi schemi di gioco fin da subito. Vediamo nel dettaglio questi giocatori:

Pietro Ceccaroni: A Venezia, durante la sua prima stagione con Dionisi, Ceccaroni si è imposto rapidamente come un perno difensivo. La sua affidabilità e le sue prestazioni difensive sono state cruciali per la squadra.

Francesco Di Mariano: Anche lui ha lavorato con Dionisi a Venezia, sebbene solo per sei mesi prima di essere ceduto in prestito alla Juve Stabia. Nonostante il breve periodo, la sua esperienza con Dionisi potrebbe essere utile per stabilire un buon rapporto fin da subito.

Leo Stulac: A Empoli, Stulac era il direttore d’orchestra della squadra, un ruolo fondamentale nel centrocampo orchestrato da Dionisi. Nella stagione 2020/21, Stulac ha saltato solo due partite, dimostrando la sua importanza e la fiducia che l’allenatore riponeva in lui.

Leonardo Mancuso: Sempre a Empoli, Mancuso ha avuto una stagione eccezionale sotto la guida di Dionisi, segnando 20 gol in 37 partite. L’arrivo di Dionisi potrebbe essere l’occasione per rilanciare la carriera di Mancuso al Palermo, sfruttando al meglio le sue doti offensive.

L’eventuale arrivo di Dionisi potrebbe quindi rappresentare una grande opportunità per questi giocatori di ritrovare la forma migliore e giocare un ruolo cruciale nel progetto del Palermo. L’esperienza passata con il tecnico potrebbe anche favorire l’adozione dei suoi schemi tattici e facilitare la coesione del gruppo, rendendo il Palermo una squadra competitiva per la prossima stagione.