Come si legge su “TMW” Machin e il Palermo, avanti tutta. Trattativa che procede spedita tra i rosanero ed il Monza per lo sbarco in Sicilia del centrocampista. Prestito con obbligo di riscatto. Operazione ben avviata. Machin verso il Palermo, si può chiudere entro due-tre giorni.