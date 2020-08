TMW: "Ipotesi Parma per Liverani" - le ultime

Da questo pomeriggio Fabio Liverani non è più l’allenatore del Lecce.

Il club salentino tramite un comunicato ufficiale, infatti, ha reso noto il suo esonero. Nonostante la retrocessione in B col suo Lecce, Liverani, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, potrebbe però sedere su un altra panchina di serie A.

Per lui infatti, il Parma del ds Carli (suo grande estimatore), adesso che è libero da vincoli contrattuali, si fa sempre più insistente. Sullo sfondo resta il Genoa, dove in pole al momento sembra esserci Italiano, attualmente in finale playoff di B con lo Spezia.