TMW: “Il Bologna non è d’accordo sul campo neutro: match col Milan va verso il rinvio”

Continua il caos su Bologna-Milan: il match va diretto verso il rinvio. Nel corso dell’Assemblea di Lega in scena in in questo minuti a Milano sta emergendo una posizione piuttosto netta della società rossoblù circa la possibilità di giocare la partita in campo neutro.

Matteo Lepore, ha ribadito i motivi che l’hanno spinto a chiudere il Dall’Ara per il match di domani, con l’idea di giocare al Castellani di Empoli che sembra sempre più lontana. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Serie A, UFFICIALE: Bologna-Milan rinviata per maltempo