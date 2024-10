Serie A: Milan-Napoli in chiaro su Dazn

La decima giornata di Serie A promette un evento storico: il 29 ottobre 2024, alle 20:45, il big match tra Milan e Napoli, rispettivamente allenati da Fonseca e Conte, sarà trasmesso gratuitamente in chiaro su DAZN. Questa iniziativa segna un ritorno al passato, poiché non accadeva dal 1996 che una partita di Serie A venisse trasmessa in chiaro, in esclusiva e senza abbonamento.

La strategia DAZN per la Serie A in chiaro

Questa trasmissione fa parte del pacchetto “Try and Buy” di DAZN, che prevede la possibilità di trasmettere fino a 5 partite per stagione in modalità gratuita e rientra nella strategia della piattaforma per accrescere l’interesse per la Serie A Enilive fino al 2029. Tale mossa risponde a una crescente apertura della piattaforma verso la modalità “free”, già sperimentata per alcune gare di Serie B, e permette ai tifosi di gustare il grande calcio italiano senza barriere.

La squadra DAZN per Milan-Napoli

La telecronaca dell’evento sarà affidata alla coppia Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, con Diletta Leotta in collegamento dal campo già dalle 19:45 per l’analisi prepartita e le interviste finali. Il postpartita vedrà un’edizione speciale del DAZN Serie A Show, condotta da Giorgia Rossi, con ospiti come Gianmarco Pozzecco, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara, quest’ultimo protagonista dell’ultima partita trasmessa in chiaro quasi trent’anni fa.

Come guardare Milan-Napoli gratuitamente su DAZN

Registrarsi gratuitamente è semplice: basta accedere al sito di DAZN, selezionare Milan-Napoli e inserire il proprio indirizzo email. Gli utenti con Smart TV potranno collegarsi già dal 28 ottobre, cliccando su “Guarda Gratis” nell’app DAZN, inquadrando il QR code e inserendo la mail per accedere all’evento, compreso tutto il contenuto pre e post partita. L’accesso sarà garantito fino a circa 2 milioni di spettatori non abbonati, mentre per gli abbonati DAZN non ci saranno limitazioni.

Un’esperienza interattiva grazie alla Fan Zone

DAZN offrirà inoltre l’esperienza della Fan Zone, una funzione interattiva che permetterà agli spettatori di commentare il match in diretta, partecipare a sondaggi e interagire con altri tifosi, rendendo ancora più immersiva e coinvolgente la visione di un evento attesissimo.

Questa iniziativa di DAZN apre una nuova era per la Serie A, rendendo accessibile a tutti una delle partite più emozionanti del campionato e segnando una svolta nel mondo della trasmissione sportiva in Italia.