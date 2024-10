TMW: “Caos Bologna-Milan: senza porte chiuse, 0-3 a tavolino o campo neutro. Le ultime”

Secondo quanto raccolto da TMW, continua il caos su Bologna-Milan. Nel pomeriggio di oggi, il sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, ha disposto con ordinanza il divieto di disputare la gara, sembrerebbe però essersi trattato di un’iniziativa autonoma.

Allo stato attuale, la partita non si potrebbe disputare al Dall’Ara a meno di un passo indietro di Lepore. Nella giornata di domani, il prefetto incontrerà il sindaco bolognese per capire se vi sono margini per un passo indietro. La Lega Serie A, considera irrealistico rinviare la gara con la soluzione più gradita che sarebbe quella di giocare a porte chiuse.

Se non si troverà l’accordo, le altre ipotesi percorribili sono due: 0-3 a tavolino per il Bologna o svolgimento della gara su un campo neutro.