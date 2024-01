TMW: “Frosinone, aumenta il pressing per Seck”

Come riportato da TMW, il Frosinone ha aumentato il pressing per Seck. Il calciatore, cercato in questa sessione anche dal Palermo, piace molto in generale anche a diversi club di B.

L’attaccante del Torino ha preferito restare in Italia e per motivi ambientali ha quindi deciso di rifiutare il Rizespor, squadra che negli ultimi giorni aveva provato l’assalto. Il Frosinone sta cercando di chiudere la trattativa e desidererebbe farlo già in serata o, al massimo, domani. Da capire gli sviluppi che ci saranno con un colpo di scena che non è mai da escludere nelle sessioni di trasferimenti.