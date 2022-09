Come si legge su “TMW” falsa partenza per il Foggia di Roberto Boscaglia.

Due sconfitte importanti nelle prime due partite. Serve una svolta anche in virtù delle ambizioni societarie. E così la partita contro il Francavilla diventa importante per la classifica ma anche per la serenità dell’allenatore.

Boscaglia traballa, un altro risultato negativo potrebbe portare a delle riflessioni.