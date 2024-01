Il Foggia lavora per rinforzare la squadra.

Come si legge su “TMW” è vicina l’intesa per l’esterno destro Gabriele Rolando attualmente svincolato ed ex Palermo, Reggina e Catanzaro.

Contatti tra le parti in corso e buone possibilità di arrivare a breve alla fumata bianca. Il Foggia si muove e lavora per rinforzarsi, Rolando è vicino…