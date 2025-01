TMW: “Empoli, si complica il tesseramento di Djidji. Può diventare un’idea per il Palermo”

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, Koffi Djidji, ex difensore di Torino e Crotone, attualmente svincolato, non dovrebbe proseguire il suo percorso con l’Empoli a causa di problematiche legate all’indice di liquidità del club. Nonostante si stesse allenando con la squadra toscana, il suo futuro sembra orientarsi altrove.

Attualmente svincolato, Djidji non è vincolato dalle scadenze del mercato trasferimenti, permettendo un possibile tesseramento fino a marzo. Questa situazione apre una porta al Palermo, interessato a rafforzare la propria difesa per puntare alla promozione in Serie A. La situazione rimane fluida, con l’Empoli che potrebbe ancora risolvere i problemi burocratici per tesserarlo in seguito, a meno che il Palermo non acceleri il processo per assicurarsi il difensore.