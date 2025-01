Di Marzio: “Brescia, Maran verso il ritorno”

La recente sconfitta interna del Brescia contro il Catanzaro ha segnato la fine dell’esperienza di Pier Paolo Bisoli sulla panchina del club lombardo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo solo sette partite di campionato, il Brescia è pronto a richiamare Rolando Maran. La breve gestione di Bisoli si è conclusa con sei pareggi e una sconfitta, lasciando il Brescia al 15° posto in classifica con una media punti di 0.86 a partita, a soli tre punti di vantaggio sulla zona playout e quattro dalla retrocessione diretta in Serie C.

Rolando Maran, che aveva precedentemente guidato il team ottenendo una media di 1.19 punti per partita, è atteso per un ritorno che si spera possa risollevare le sorti del club. Nonostante l’ufficialità sia ancora in attesa, l’ambiente si prepara al ritorno di Maran, previsto già per la prossima partita di campionato contro la Carrarese. Questo cambio di allenatore mira a rinvigorire la squadra in un momento critico della stagione.