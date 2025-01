Pedullà: “Bisoli-Brescia, la fiducia è finita”

La panchina di Pierpaolo Bisoli al Brescia sembra essere sempre più in bilico. Nonostante sia arrivato da poche settimane, il tecnico non ha più la fiducia del presidente Massimo Cellino, come evidenziato da una sconfitta interna recente contro il Catanzaro che ha sollevato ulteriori dubbi sul suo ruolo. Alfredo Pedullà ha rivelato, che Bisoli potrebbe essere esonerato, sebbene si stia ancora attendendo una decisione definitiva da parte di Cellino.

Le voci di corridoio suggeriscono che, in caso di esonero di Bisoli, Rolando Maran potrebbe fare ritorno alla guida del Brescia. Maran è già stato alla guida della squadra in passato e la sua possibile riconferma potrebbe segnare una svolta nella stagione del club. Resta da vedere come si evolveranno i prossimi giorni, ma il futuro di Bisoli sembra appeso a un filo.