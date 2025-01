Dal Veneto: “Pohjanpalo, atmosfera di addio. Ma al Venezia manca ancora un sostituto”

Come riporta Dimitri Canello su “Trivenetogoal”, non ci sono ancora conferme definitive riguardo l’addio di Joel Pohjanpalo al Venezia. Il centravanti, visibilmente commosso, è stato ripreso dalle telecamere mentre salutava i tifosi con un giro di campo, seguito dal coro della curva, in un’atmosfera che sembrava preannunciare una partenza. Tuttavia – si legge sul portale Veneto – l’accordo completo con il Palermo non è stato ancora raggiunto e, al momento, il Venezia non ha ancora trovato un sostituto adeguato.

