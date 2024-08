TMW: “Como, piace l’ex Palermo Birligea per l’attacco. Ora in forza al Cluj”

Come riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, oltre agli imminenti innesti di Sergi Roberto e Nico Paz, il Como ha messo sul taccuino un nome per reparto avanzato.

Si tratta di Daniel Birligea. L’attaccante classe 2000, infatti, è cresciuto calcisticamente nel Palermo partendo dall’Under 17 per poi arrivare in Primavera. Nel corso della stagione 2021/22 l’approdo al Cluj, club attualmente proprietario del cartellino. Adesso, il Como, vorrebbe tentare il colpo last minute.