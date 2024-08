Sassuolo, UFFICIALE: Iannoni e Moldovan nuovi giocatori neroverdi

Doppia ufficialità in casa Sassuolo. Attraverso i propri canali, i neroverdi hanno annunciato gli arrivi di Edoardo Iannoni e di Horatiu Moldovan. Di seguito i comunicati ufficiali:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dall’Atlético Madrid, le prestazioni sportive del calciatore Horatiu Moldovan (Portiere, 1998) con la formula del prestito con diritto di acquisto.

Moldovan inizia a calcare i campi da calcio nelle giovanili del CFR Cluj, celebre società della sua città natale Club-Napoca. Dopo l’esordio nel calcio professionistico, avvenuto con la maglia dell’Hermannstadt nel 2017, a soli 19 anni trascorre la stagione 2018/2019 prima con l’ACS Viitorul Pandori Târgu Jin e poi con il Ripensia Timsoara dove colleziona 18 presenze.

Nel gennaio 2021, quando Horatiu si trova in forza all’UTA Arad, arriva il trasferimento al Rapid, storico club di Bucarest tornato in prima divisione con grandi aspirazioni. 112 presenze e numerosi clean sheet nei suoi anni a Bucarest, numeri che a gennaio 2024 hanno convinto l’Atletico Madrid a puntare su di lui.

Ad ottobre dello stesso anno, Moldovan riceve la prima chiamata dalla nazionale rumena, con cui esordisce in amichevole contro la Slovenia e colleziona 8 presenze da titolare nelle qualificazioni ad Euro2024, subendo solamente 4 gol e registrando una percentuale di parate dell’ 86%, solo Mike Maignan (93%) ha fatto meglio tra i portieri che hanno fronteggiato almeno 15 conclusioni”.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Perugia Calcio le prestazioni sportive di Edoardo Iannoni (centrocampista, 2001).

Nato a Roma, inizia a giocare a calcio nelle giovanili dei giallorossi ed esordisce in Serie D con il Trastevere nella stagione 2019/2020. A giugno 2020 viene acquistato dalla Salernitana, con cui debutta in Serie B prima di andare in prestito alla Juve Stabia e all’Ancona.

Nell’estate del 2022 arriva in prestito al Perugia: in Umbria trascorre due stagioni ad alto livello, collezionando 67 presenze tra Serie B, Coppa Italia, Serie C e Coppa Italia Serie C”.