Il Cittadella è vicino a rinforzarsi con Edoardo Masciangelo, come riportato da TMW. L’ex rosa è infatti in scadenza di contratto con il Benevento e potrebbe dunque approdare in Serie B per la prossima stagione.

Masciangelo ha collezionato sessantatré partite con i campani che perdono a parametro zero un elemento di spessore. L’operazione è vicina alla fumata bianca e dunque con ogni probabilità l’esterno approderà ai granata