TMW: “Cesena, sirene per Toscano. Si monitora Longo”

Dopo aver raggiunto la promozione in Serie B con quattro giornate d’anticipo, Domenico Toscano potrebbe comunque non essere certo di ripartire dal Cesena nella prossima stagione. Secondo TuttoMercatoWeb.com il Vicenza starebbe monitorando attentamente la situazione qualora non riuscisse a salire in cadetteria tramite i playoff. Di conseguenza Moreno Longo diventa quindi un nome forte per la compagine romagnola. Il tecnico ex Frosinone è stato anche accostato al Palermo in mattinata come possibile sostituto di Corini qualora dovesse essere esonerato dal Palermo.

