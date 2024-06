TMW: “AEK Atene, pressing per l’ex Palermo Brignoli: si lavora per l’intesa”

Come riportato da “TMW” il futuro dell’ex rosa Brignoli potrebbe essere in Grecia.

Alberto Brignoli potrebbe presto cambiare maglia in Grecia, passando dal Panathinaikos all’AEK Atene. Il portiere, noto per le sue esperienze in Italia con Palermo ed Empoli, è ora al centro di trattative avanzate con l’AEK, che lo vede come una pedina fondamentale per il proprio progetto futuro.

I contatti tra Brignoli e l’AEK sono in una fase avanzata, e le parti sembrano avvicinarsi a un accordo, potenzialmente su base biennale o triennale. Questo dimostra l’intenzione seria dell’AEK di rafforzare la propria rosa, in particolare nel ruolo del portiere, dove Brignoli potrebbe portare esperienza e stabilità.

Nonostante ci siano altri club interessati a Brignoli, provenienti da diversi campionati, l’interesse dell’AEK appare particolarmente concreto. Se le trattative dovessero concludersi positivamente nei prossimi giorni, potremmo vedere Brignoli diventare il nuovo numero uno dell’AEK Atene, un passaggio che segnerebbe un altro capitolo importante nella sua carriera, consolidando ulteriormente la sua presenza nel calcio greco.