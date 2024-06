Cagliari: Lapadula nel mirino di un club di serie B

Gianluca Lapadula ha dimostrato ancora una volta di essere un attaccante di valore, soprattutto in Serie B, dove ha già conquistato due volte il titolo di capocannoniere. La sua abilità nel segnare gol decisivi ha continuato a emergere anche questa stagione con il Cagliari, ma sembra che il suo futuro potrebbe non essere più in Sardegna.

Il Brescia, attualmente alla ricerca di un centravanti di alto profilo per potenziare il proprio attacco, ha messo gli occhi su Lapadula. Secondo quanto riportato da “Bresciaoggi”, il club lombardo vede in Lapadula il pezzo forte per ambire al ritorno in Serie A, ritenendolo capace di garantire una notevole quantità di reti. L’eventuale arrivo di Lapadula a Brescia potrebbe non solo rafforzare l’attacco del club, ma anche accendere l’entusiasmo dei tifosi e infiammare il mercato di Serie B.

Se questa trattativa dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un colpo significativo per il Brescia, sottolineando l’ambizione del club di competere ai massimi livelli del campionato e di puntare decisamente alla promozione. Resta da vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane, ma la possibilità di vedere Lapadula con la maglia del Brescia è certamente un’ipotesi intrigante che tiene in sospeso i fan del calcio italiano.