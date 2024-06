L’Arena: “Verona, per la panchina spunta Zanetti”

L’edizione odierna de “L’Arena” si sofferma sulla panchina del Verona che avrebbe messo nel mirino Paolo Zanetti, seguito anche dal Palermo.

L’ipotesi di vedere Paolo Vanoli sulla panchina del Verona sembra perdere quota a causa delle divergenze economiche emerse. L’Arena riporta che il presidente del Verona, Maurizio Setti, avrebbe fissato un tetto salariale di settecentomila euro annui per l’allenatore, una cifra che Paolo Vanoli, dopo aver ottenuto la promozione con il Venezia, potrebbe considerare insufficiente.

In questo contesto, il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, si sta già orientando verso alternative, e Paolo Zanetti emerge come un candidato principale. Zanetti è alla ricerca di un’opportunità per riscattarsi dopo la sua esperienza all’Empoli, e potrebbe vedere nel Verona la piattaforma ideale per farlo. Sono attesi sviluppi imminenti, con possibili incontri tra Sogliano e Zanetti già nei prossimi giorni per discutere di questa opportunità.

Questa mossa potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per il Verona, che cerca di ricostruire e rafforzarsi dopo una stagione complicata, puntando su un allenatore desideroso di dimostrare il proprio valore e guidare la squadra a nuovi successi.