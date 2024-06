TMW: “Accordo di massima tra Cesena e D’Aversa, l’Empoli si inserisce”

Roberto D’Aversa, dopo la conclusione della sua esperienza al Lecce, sembra essere al centro dell’interesse di diverse squadre. La scorsa settimana, sembrava che il Cesena avesse scelto D’Aversa come nuovo allenatore, decisione favorita dall’uscita di Mimmo Toscano, che si dice abbia già un accordo con il Catania. Nonostante un incontro e un accordo di massima tra D’Aversa e il Cesena, che prevedeva un contratto annuale con opzione per la stagione successiva, la firma non è ancora stata apposta.

Come si legge su “TMW” ora la situazione si complica ulteriormente poiché l’Empoli ha mostrato interesse per D’Aversa. Questo nuovo interesse potrebbe cambiare le dinamiche del suo futuro, costringendo D’Aversa a valutare attentamente le opzioni prima di prendere una decisione definitiva. La sua ultima esperienza al Lecce si è conclusa il 11 marzo, dopo essere stato esonerato a seguito di una sconfitta contro l’Hellas Verona, una partita che ha visto anche la sua espulsione per un gesto di rabbia verso un giocatore avversario.

In questo contesto di incertezza, il futuro di D’Aversa è ancora da definire, con potenziali offerte da valutare e decisioni importanti da prendere per la sua carriera.