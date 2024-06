Da Genova: “Henderson-Sampdoria, nessun contatto fra le parti”

Negli ultimi giorni Liam Henderson è stato più volte accostato alla Sampdoria. Stando a quanto riferito da “Sampdorianews.net”, fino a questo momento non si registrano contatti tra il club blucerchiato e l’entourage del centrocampista scozzese, il cui contratto con l’Empoli scade nel giugno 2025.

Henderson, che dopo il prestito al Palermo è rientrato attualmente all’Empoli con un contratto valido fino al 2025, potrebbe scegliere di rimanere in Serie A, puntando a un prolungamento del contratto, oppure attendere fino a gennaio per valutare altre opzioni a parametro zero.

Un anno fa, Henderson era disposto a scendere in Serie B solo per due squadre, il Palermo e la Sampdoria, a causa del loro prestigio e della loro storia. Inoltre, c’è da considerare l’alta stima che Pietro Accardi, il futuro dirigente della Sampdoria, nutre per il centrocampista scozzese, un interesse che risale ai tempi precedenti il suo trasferimento da Hellas Verona a Lecce. Questo potrebbe rappresentare un fattore importante nella decisione finale del giocatore.