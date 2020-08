Episodio che ha fatto discutere quello accaduto in quel di Ravenna ai danni del titolare di un Pub, costretto a chiudere per 5 giorni per essere stato trovato senza mascherina nel suo locale alle 2 di notte: «Con tono militaresco, un agente in borghese mi ha sorpreso senza mascherina alle 2 e un quarto di notte, all’interno del mio piccolo locale, senza clienti – si sfoga al telefono, Stefano Gamberini – dopo i mesi di lockdown e dopo essere stato costretto a chiudere il Mac Gowan a causa del cantiere, di cui sono stato informato solo pochi giorni prima, pensavo in Darsena di aver trovato un po’ di ossigeno. Speravo in particolare in un maggiore buon senso, poteva bastare la multa in questo caso, si poteva evitare la chiusura del locale, sono altri giorni di mancati incassi per noi: era molto caldo, anche a quell’ora di notte dentro al pub c’erano 33 gradi e mezzo, mi sono tolto la mascherina, sì, ma non abbiamo tavoli all’interno e non c’erano clienti, che invece erano seduti tranquillamente fuori. C’era solo una persona in bagno, mi pare. E dopo mezz’ora avrei chiuso».