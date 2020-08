Attraverso il proprio sito ufficiale, il Catania ha reso noto un comunicato in cui vengono spiegati alcuni passaggi effettuati per favorire l’iscrizione in serie C:

“Durante l’udienza del 3 agosto 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha rinunciato all’istanza del maggio scorso per la dichiarazione di fallimento del Calcio Catania S.p.A.; inoltre, in data odierna, è stata accolta la richiesta di abbandono del concordato preventivo recentemente avanzata dal nostro club.

Ancora una volta e come sempre nel pieno rispetto del principio di legalità, così disponendo il Tribunale ha contribuito in maniera decisiva al salvataggio della matricola 11.700.

Tale favorevole evoluzione, che in base ad un’attenta valutazione del quadro normativo federale si rendeva indispensabile ai fini dell’iscrizione al campionato Serie C 2020/21, reca complessivamente il senso della piena approvazione dell’operato del Calcio Catania dal 24 luglio ad oggi.

Una lettura sistemica dei due provvedimenti consente, inoltre, di ricavare una certificazione di diritto che al contempo premia gli sforzi della società e incoraggia la stessa a proseguire nell’opera di ridefinizione dell’equilibrio economico-finanziario, avviata privilegiando i concetti di affidabilità e sostenibilità.

Nel frattempo, continua alacremente l’espletamento delle incombenze relative all’iscrizione, in scadenza domani”.