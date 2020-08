In Sicilia poche spiagge libere e gratuite, soprattutto a Mondello e Giardini Naxos. Questa è la fotografia di Legambiente sulle spiagge libere in Italia che sono sempre meno numerose, molti litorali non sono balneabili e tanti sono a rischio erosione. Tra i posti dove è impossibile trovare un posto libero dove prendere il sole gratuitamente ci sono due spiagge Siciliane: Giardini Naxos nel Messinese e Mondello, in provincia di Palermo. I due posti, altamente turistici, sono in compagnia di Alassio (SV), Jesolo (VE), Forte dei Marmi (LU), Rimini, Lido di Ostia (Roma), San Benedetto del Tronto (AP), Alba Adriatica (TE) e Pozzuoli (NA).