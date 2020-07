«Qualche chiamata l’ho ricevuta ma è ancora presto. Ciò che è sicuro che fisicamente mi sento al top e sono pronto a sposare un progetto vincente, non vedo l’ora di ricominciare. Mi piacerebbe rimanere in Sicilia, vediamo come si evolverà il mercato». Queste le parole dell’attaccante del Sant’Agata, Filippo Tiscione, rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia.it” in merito al suo futuro.