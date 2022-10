L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento difficile che sta attraversando il Palermo.

Tira brutta aria sul Palermo, anche in maniera inaspettata. Le difficoltà erano messe in preventivo, perché quella rosanero è pur sempre una matricola in B. Ma dopo un buon inizio di campionato, a arrivato un blackout che si sta prolungando oltremodo. La vittoria con il Genoa aveva riportato un po’ di polvere sotto il tappeto, le due sconfitte di fila (che diventano quattro nelle ultime cinque partite) con Frosinone e Sudtirol rimettono ansia.