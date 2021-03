Centinaia di segnalazioni arrivate in mattinata riguardanti Tim in merito al mancato rinnovo delle offerte attive o alla cancellazione delle stesse. Su Downdetector, come riporta “Notizie.it”, sono già 237 i disagi emersi nelle ultime ore e su Twitter diversi utenti stanno lamentando il down.

Il boom di segnalazioni si è registrato nella prima mattinata, anche se il problema si è verificato nella notte. Centinaia di persone, oltre il 50% secondo quanto hanno affermato gli operatori della rete, si sono trovate senza offerte attive sulla propria linea, o perché cancellate o perché non rinnovate nonostante la presenza di credito residuo sufficiente.