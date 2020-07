Episodio destinato a far discutere, quello accaduto qualche ora fa a Treviglio, stazione nei pressi del centro sportivo di Zingonia. Mentre l’Atalanta era in partenza per Torino, dove stasera affronterà la Juventus, la comitiva nerazzurra è stata avvicinata un tifoso del Napoli che si è rivolto a Gasperini in modo polemico dicendi: “Mister, dopo 10 anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?”. Gasperini non ha risposto alla provocazione e ha invitato il tifoso ad allontanarsi. In difesa del tecnico è però arrivato un membro dello staff atalantino che ha utilizzato ben altre parole, invitando il sostenitore azzurro ad allontanarsi e sottolineando il tutto con la frase «terrone del cazzo». In basso il video in questione.