I tifosi della Roma sono inferociti e stavolta non c’entra la sconfitta della squadra di Fonseca. I supporters giallorossi l’hanno con il giudice sportivo, reo di non aver squalificato Gianluigi Buffon per un’espressione blasfema, quindi di non aver reso lo stesso trattamento che era stato inflitto a Bryan Cristante. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, i tifosi sono insorti sui social scrivendo: “Perché Cristante fermato e Buffon no? È evidente, ci sono due pesi e due misure.