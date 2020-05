Il Catania è sull’orlo del baratro, in settimana si è dimesso lo storico patron Nino Pulvirenti, ma la società fatica a trovare acquirenti. I tifosi della società etnea non ne possono più e hanno pubblicato un post, scrivendo: ” A leggere l’ultimo comunicato del Catania c’è da rimanere strabiliati… “Verifiche da compiere, procedure da rispettare…” e uno pensa, cazzo, con calma non c’è premura… C’è in realtà che sono rimaste ore, minuti, dovrebbe essere una corsa contro il tempo mentre questo nulla, questo attendere, questo tergiversare, ci consegnano la fine irreversibile del Catania. Magari è questo ciò che volevate dall’inizio. Pulvirenti e pupi siete la vergogna di questa città”.