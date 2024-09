Ti diamo la fascia da capitano: Kjaer, ritorno commovente in Serie A | Colpo a zero

Il difensore centrale danese è pronto ad un clamoroso ritorno nel nostro campionato, con il club che ha preparato la proposta.

Se per quanto riguarda il mercato che vede i club fare affari e mettere in atto cessioni ed acquisti bisognerà aspettare a gennaio prossimo, c’è una finestra di trasferimenti che è ancora possibile sfruttare alla grande. Stiamo parlando di quella degli svincolati, dove fino al 12 dicembre le società potranno attingere per rafforzare in maniera importante le proprie rose.

Ci sono tanti nomi di livello in questa lista, con i giocatori in questione che sono alla ricerca di una nuova squadra che punti su di loro. Uno di questi ad esempio è Simon Kjaer. Il centrale danese, reduce dalla prestigiosa avventura al Milan, che gli ha consentito di mettere in bacheca uno scudetto, è tra i profili che intrigano di più.

La sua importante qualità, unita alla grossa esperienza che ha dalla sua parte. fa sì che nonostante l’età sia ancora ricercato da tante squadre. Una in particolare però nelle ultime ore pare stia facendo sul serio. Il club in questione infatti è deciso a riportare il centrale nel nostro campionato e addirittura ad offrirgli la fascia da capitano. Vediamo di quale compagine stiamo parlando.

Nuova chance per Kjaer

Un calciatore come l’ex Milan e Palermo farebbe comodo di sicuro a chiunque. Figuriamoci ad una squadra in lotta per la salvezza. E’ proprio per questa ragione dunque che il Venezia pare interessato a mettere sotto contratto il giocatore. Queste infatti sembrano più di semplici voci.

Di recente infatti il direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli, ha parlato nel corso di una conferenza stampa proprio di questa possibilità. ”Kjaer? Abbiamo monitorato tutte le situazioni, non ho mai parlato con la proprietà di questa cosa, sarebbe un ulteriore sforzo. Probabilmente la domanda gliela farò, poi vedremo”. Queste le parole del dirigente.

Mossa imminente del Venezia

Come confermato dalle dichiarazioni del dirigente del club veneto dunque non è da escludere che una volta che la società darà il via libera si provi a prendere Kjaer.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se l’affare andrà in porto e se il danese tornerà nel nostro campionato.