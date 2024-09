Immobile lo chiama in Turchia: colpaccio in prestito dalla Serie A | C’è il sì del giocatore

Il bomber ex Lazio sta per portare con sé al Besiktas un altro grande nome del nostro campionato, che ha già accettato la destinazione.

Con il mercato dei principali campionati europei che è andato ormai in archivio, l’attenzione di voci, indiscrezioni ed affari si sposta tutta in quelle leghe dove è ancora possibile fare affari. Di sicuro la più importante è quella turca. Non molti giorni fa ad esempio il Galatasaray ha acquistato in prestito secco dal Napoli un certo Victor Osimhen. Colpo clamoroso, che ha trovato grande risonanza in tutto il mondo del calcio.

Già in precedenza però diversi calciatori di Serie A avevano deciso di accettare questa destinazione. Nello specifico ad esempio troviamo Ciro Immobile, giunto al termine della sua lunga esperienza alla Lazio e che ha così accettato la corte del Besiktas. Ed è proprio in questo club che potrebbe approdare un altro calciatore di rilievo assoluto che gioca nel nostro campionato.

Infatti pare che proprio l’ex capitano della Lazio stia spingendo per portare con sé nel club bianconero il giocatore in questione. Il diretto interessato dal canto suo ha già accettato la destinazione, ed è pronto ad approdare nella Super Lig con la formula del prestito.

Altro esodo dall’Italia alla Turchia

Il 13 settembre, dunque tra poche ore, chiuderà anche la finestra di mercato turca. Ed è proprio in questo breve periodo di tempo rimasto a disposizione che il Besiktas proverà a prendere un altro calciatore che milita in Serie A.

Stiamo parlando di Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese è fuori rosa al Napoli, tanto da non essere stato nemmeno inserito nella lista per il campionato. Di conseguenza lo stesso ha già accettato la destinazione. Restano dunque da concordare solamente i termini con il club partenopeo.

Ci si avvia verso il prestito del terzino lusitano

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe liberarsi di Mario Rui a titolo definitivo. Tuttavia, visto che quella riguardante il Besiktas pare essere rimasta l’ultima possibilità per poterlo cedere, potrebbe anche accontentarsi di lasciarlo partire in prestito, con o senza diritto di riscatto.

In questo modo quanto meno gli azzurri andrebbero a risparmiare i soldi del suo ingaggio. Vedremo nelle prossime ore se la trattativa andrà in porto.