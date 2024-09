Roma, in arrivo un ex Napoli | Da rivale a rinforzo importante

Il club capitolino sta per accogliere una vecchia conoscenza dei partenopei, che andrà così a compiere un grosso sgarro ai suoi ex tifosi.

La Roma ha vissuto da protagonista assoluta la finestra di mercato estivo. Tanti nomi di rilievo infatti sono approdati nella Capitale, ma allo stesso tempo la società della famiglia Friedkin è riuscita a trattenere anche i principali top player della rosa. Nello specifico ad esempio Paulo Dybala, che pareva ormai vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita, è rimasto all’ultimo, rifiutando la destinazione.

Il club capitolino però si è dato un gran da fare anche per quanto riguarda i rinforzi pescati dagli svincolati. A mercato chiuso infatti il direttore sportivo Florent Ghisolfi si è assicurato le prestazioni di giocatori come Mario Hermoso e Mats Hummels, entrambi senza squadra e che sono stati convinti dalla Magica. Ma questa tipologia di acquisto non sembra essere finita qui.

La possibilità di mettere sotto contratto dei giocatori svincolati è valida fino al prossimo 12 dicembre, e per questa ragione i club attenzionano sempre i nomi presenti in questa lista. La Roma però pare voler battere un altro colpo già nelle prossime ore. Ai piani alti di Trigoria infatti piace un ex giocatore del Napoli, pronto a compiere un grave sgarro nei confronti dei suoi ex tifosi.

La Roma si rinforza ancora

Nelle ultime ore il Galatasaray si è fatto avanti per provare a comprare Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma. Lo stesso calciatore, un po’ a sorpresa, così come la società capitolina, ha accettato la proposta dei turchi, e a breve dovrebbero esserci tutte le ufficialità del caso.

A questo punto però la Magica dovrebbe andare a riempire la casella sugli esterni rimasta vuota proprio dal classe 2002 cresciuto nella primavera. E’ chiaro che al momento l’unica cosa che si può fare è pescare dalla lista svincolati. Ed è proprio da qui che il ds Ghisolfi ha individuato un profilo interessante.

Nuova chance importante per Ounas

Dopo l’esperienza non proprio eccellente al Napoli, il 27enne algerino si era trasferito al Lille nel 2022, ma anche qui non si è espresso ad alti livelli, tanto che non gli è stato rinnovato il contratto in scadenza a giugno scorso.

Svincolato ora Ounas è in attesa di una nuova chiamata, e non è da escludere dunque che questa possa arrivare proprio dalla Capitale per sostituire Zalewski.