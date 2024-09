Colpo a sorpresa: è arrivato Miralem Pjanic a parametro zero | È ufficialmente rossoblu

Miralem Pjanic esulta dopo un gol in maglia Juventus (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Dopo le voci dei giorni scorsi, è fatta per l’arrivo di Miralem Pjanic: l’ex Juventus ha già completato le visite mediche di rito.

Da giorni al centro di alcune indiscrezioni di calciomercato, Miralem Pjanic ha ormai firmato con il suo nuovo club. Il centrocampista bosniaco ha raggiunto un accordo con la dirigenza e si è già recato in città per completare le visite mediche e sottoscrivere il contratto che lo legherà alla società.

Un rinforzo senza dubbio importante, capace di unire sotto la medesima bandiera qualità tecnica ed esperienza. D’altro canto, nella sua carriera il playmaker ha vestito maglie importanti: Olympique Lione, Roma, Juventus e Barcellona. Peraltro, il 34enne ha difeso nelle ultime stagioni i colori dello Sharjah, club degli Emirati Arabi Uniti, da cui si è separato nel giugno scorso.

Rimasto senza squadra, Pjanic ha ascoltato diverse proposte prima di addivenire alla decisione definitiva; d’altro canto, considerata la carta d’identità non più verdissima per un protagonista del mondo del calcio, la scelta doveva giocoforza essere ben ponderata.

Ai giornalisti che l’hanno accolto in aeroporto, l’ex Juve ha esternato tutta la sua felicità per l’imminente avventura in un grande team che ha scritto pagine importanti di storia e si è detto impaziente di unirsi ai suoi compagni.

Miralem Pjanic ha detto “sì”: ecco dove giocherà

Negli ultimi giorni il nome del bosniaco era stato accostato con insistenza al Genoa di Alberto Gilardino. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, i liguri hanno perso per infortunio Ruslan Malinovskyi (perone fratturato) e il nome di Pjanic – considerata anche la sua immediata disponibilità al trasferimento, in quanto svincolato – era balzato in pole position.

Tuttavia, non sarà la Superba a godere delle giocate e delle pennellate d’autore del centrocampista, il quale ha deciso sì di vestirsi di rossoblù, ma con le tonalità tipiche della casacca del CSKA Mosca. Sarà quindi la Russia la nuova tappa della vita calcistica del “pianista”.

“CSKA Mosca un grande club”: Pjanic giocherà in Russia

Fondamentale ai fini della fumata bianca è stato Elvir Rahimic, ex centrocampista della Bosnia con un trascorso significativo anche nelle fila del CSKA Mosca (dal 2001 al 2014). Il 48enne è molto amico di Miralem Pjanic e proprio dialogando con lui il calciatore si è convinto a sposare il progetto del club russo.

Mire ha firmato un contratto di dodici mesi da due milioni di euro, comprensivo di opzione per il rinnovo dell’accordo nella stagione 2025/2026. Nella terra degli Zar, l’ex Roma si appresta a vivere una parentesi importante e, possibilmente, ricca di successi.