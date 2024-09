Con te ci salviamo al 100%: Joao Pedro firma in Serie B | Visite mediche in gran segreto

I tifosi non stanno più nella pelle. Colpo ufficializzato dopo visite mediche in gran segreto.

Negli ultimi tempi abbiamo visto tanti addii che hanno fatto male al nostro campionato. Di esempi ne possiamo fare un’infinità. Proprio di recente infatti abbiamo dovuto purtroppo salutare tanti calciatori come Federico Chiesa, Riccardo Calafiori, Victor Osimhen, eccetera.

La fuga dei campioni è ormai sotto gli occhi di tutti e già da diversi anni colpisce il nostro campionato, sempre più relegato a un posto secondario rispetto a Premier League e Bundesliga.

Un altro campione, che avrebbe fatto benissimo alla Serie A, ha deciso di scegliere altro: Joao Pedro, accostato nelle scorse ore al nostro campionato, ha deciso di dire sì a una squadra estera.

La Serie A non vedeva l’ora di riportarlo a casa

Prima di essere stato svincolato dal Fenerbahce, squadra scelta dopo l’addio al Cagliari, Joao Pedro ha militato in diverse squadre. Essendo brasiliano l’attaccante è partito proprio da una società verdeoro. Nel 2010 infatti il trentaduenne ha esordito nell’Atletico Mineiro, da li dopo una sosta brevissima al Palermo, cominciò a girare per le Favelas In seguito però il calciatore è andato lontano dalla sua patria, approdando in Sardegna.

Al Cagliari il calciatore ha giocato parecchie stagioni, rivelandosi un vero bomber. Ed era proprio il Cagliari in pole position per riportarlo a casa. Ma le sirene britanniche hanno avuto la meglio.

Joao Pedro: ufficiale il trasferimento all’Hull City

Joao Pedro ha preferito la Serie B inglese al nostro campionato. Una triste verità emersa in queste ore: è infatti ufficiale il passaggio dell’attaccante italo-brasiliano all’Hull City, squadra che naviga in acque agitatissime in Championship.

Joao Pedro avrà il compito di salvare l’Hull e, perché no, ambire a un piazzamento playoff per una possibile corsa al ritorno in Premier. I suoi gol daranno una mano alla squadra arancio?