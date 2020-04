In Sicilia partiranno i test sierologici sui cittadini per identificare chi ha gli anticorpi per il coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it”, si tratta di una delle prime mosse per la fase 2. “Pur ribadendo l’importanza del tampone rinofaringeo che resta, comunque, il principale strumento di rilevamento della malattia – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – attraverso i test sierologici puntiamo ad un’azione su un campione significativo della popolazione che ci consentirà di osservare il fenomeno da una prospettiva più ampia”.