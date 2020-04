Un arresto allo Sperone. Un uomo di 30 anni, T.L, secondo quanto riporta “Gds.it”, è stato fermato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto un’autovettura parcheggiata in strada sono stati rinvenuti 34 dosi tra crack e cocaina. L’arresto è stato convalidato in videoconferenza e sono stati disposti i domiciliari.