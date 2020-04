In Sicilia e in particolare a Troina piove sul bagnato. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” il comune siciliano è stato l’epicentro di tre scosse di terremoto, di cui la più forte è stata di magnitudo 3.5. Non si registrano danni a persone e abitazioni, ma il paese non sta attraverso di certo un bel periodo, visto che ha riscontrato molti casi di Coronavirus.