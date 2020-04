Una foto di medici e infermieri ha fatto il giro del web, questi avevano le tute con scritto dietro il nome dei componenti della “BBC”, ovvero la difesa della Juventus formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini. Bonucci ha voluto ringraziare pubblicamente questi operatori sanitari sul suo profilo Instagram, scrivendo: ” Oggi ho ricevuto questa foto sotto quelle tute, sotto quei nomi scritti che tanti di voi conoscono, riconoscono e tifano o meno ci sono in ordine Marco, Marta, Elena e Donato. Sono loro e tutti quelli come loro che oggi vorrei conoscere, riconoscere e tifare. A parti invertite i nostri ‘Grazie’ non saranno mai abbastanza”. Di seguito il post: