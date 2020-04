L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, tutti i campionati sono fermi, ma si comincia a pensare alla ripartenza. Secondo quanto riporta “Tuttosport” dovrebbe ricominciare anche la Serie B oltre che la Serie A, tutti i club cadetti sono d’accordo ad eccezione di tre società. Infatti il Perugia sarebbe l’unico club contrario ad una ripartenza, lo Spezia spingerebbe per play off e out allargati e la Juve Stabia vorrebbero invece posticipare la ripresa in autunno.