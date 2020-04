Il sindaco di Troina, Fabio Venezia, ha annunciato che sono tutti negativi i tamponi effettuati giovedi 16 nell’Oasi di Troina, una bella notizia dopo quella di ieri che annunciava che la metà dei positivi era guarita nel comune in provincia di Enna. Queste le parole del primo cittadino riportate da “Ennaora.it”: “Dopo aver appreso ieri che circa la metà dei contagiati dell’Oasi è in via di guarigione , oggi iniziamo la giornata con un’altra bella notizia, che riguarda la nostra popolazione. Gli ottimi risultati finora arrivati confermano che il focolaio che è partito dalla struttura non ha coinvolto la comunità troinese e che i provvedimenti, anche forti, che abbiamo attuato sin dai primi giorni, hanno dato i loro frutti, evitando il peggio. Siamo grati ai cittadini troinesi , per il grande senso civico che hanno dimostrato in queste difficili settimane nel rispettare le regole. Attendiamo adesso con più serenità i risultati degli altri tamponi, senza però abbassare minimamente la guardia”.