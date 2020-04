Arrestato a Roma il violentatore seriale colombiano di 31 anni che ha a suo carico almeno 6 episodi di violenza. Secondo quanto riporta “Tgcom24” le indagini sono partite dalla denuncia di due donne presentate il 9 novembre. L’autore, descritto come un individuo con carnagione olivastra, che indossava un piumino ed uno zaino, in entrambi i casi si è avvicinato alle ragazze per poi aggredirle. Il colombiano ha a suo carico oltre alle due denunce, anche altri 4 episodi di violenza.