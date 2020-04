Finalmente la coppia italiana che vive a Valencia potrà tornare in patria. Infatti i due erano rimasti bloccati in Spagna dopo la chiusura delle frontiere, in più erano rimasti senza lavoro dato che il ristorante dove lavoravano aveva chiuso per la pandemia Coronavirus. Riccardo Di Stefano e la fidanzata Fabiana Randazzo erano rimasti senza lavoro, con un affitto da pagare e senza soldi, in più dovevano tornare in Italia per assistere il padre malato. Secondo quanto riporta “Palermo Today” i due sono stati aiutati da Francesco Giattino, direttore commerciale di Tasca D’Almerita. Queste le sue parole rilasciate al giornale online: “Navigando su internet mi sono imbattuto in questa notizia e ho pensato che, con un semplicissimo gesto, si poteva risolvere questa spiacevole disavventura . Ho immediatamente contattato un caro amico che ha un’agenzia di viaggi che, in pochi minuti, ha trovato un itinerario per far rientrare i ragazzi in 48 ore. Ho inviato l’articolo del vostro giornale ad Alberto Tasca che, immediatamente ha risposto ‘Fai, organizza!’. Non avevo dubbi. E così è subito partita la macchina organizzativa“