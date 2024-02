Ternana verso Palermo: domattina rifinitura e i convocati di mister Breda

Il Palermo di mister Corini torna in campo al Barbera nella sfida contro la Ternana. La società con in panchina il tecnico Breda, ha reso noto mediante un comunicato il ritorno in campo dei neroverdi:

“Sono ripresi gli allenamenti dei rossoverdi, che martedì sera saranno impegnati sul campo del Palermo alle 20.30.

Domattina alle 10.30, a porte chiuse al Liberati, le Fere sosterranno la seduta di rifinitura al termine della quale Roberto Breda comunicherà la lista dei convocati per la sfida ai rosanero”.