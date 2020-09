Ternana ufficiale, Cesar Falletti torna a vestire la maglia rossoverde



Ecco la nota apparsa sul portale ufficiale del club di via della Bardesca:

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Bologna Fc 1909 le prestazioni sportive del calciatore César Alejandro Falletti Dos Santos Il fantasista uruguagio, classe ’92, arriva in prestito biennale (scadenza 30 giugno 2022) con obbligo di riscatto dalla società emiliana e firma con i rossoverdi un contratto quadriennale Per César si tratta di un ritorno a Terni, dopo i 4 anni (2013/2017) trascorsi in Serie B con 128 presenze all’attivo, 17 reti realizzate e 15 assist Bentornato a casa, César