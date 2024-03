Ternana, tegola per Breda: rottura del tendine d’Achille per Sgarbi

Stagione finita per Filippo Sgarbi. Il giocatore della Ternana è costretto a fermarsi per via della rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Per il rientro ci vorranno dai 4 ai 6 mesi. Di seguito la nota ufficiale della Ternana all’interno del report dell’allenamento odierno:

“Nel corso della seduta si è fermato Filippo Sgarbi; gli esami strumentali cui si è sottoposto il difensore delle Fere hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille della gamba destra”.