Roberts presenta Como-Sudtirol: «Sarà una partita difficile»

Lunedì 1 aprile il Como giocherà in casa contro il Sudtirol. Il sito ufficiale del club lombardo ha riportato le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Osian Roberts:

“Il Südtirol ha fatto grandi progressi dopo il cambio di allenatore. Si tratta di una squadra che può avere diverse soluzioni offensive e sa essere letale nel contropiede. Considerando che sono in lotta per i playoff, ci aspettiamo un avversario determinato. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti ad affrontarla.

È stato un ritiro molto positivo. La struttura per gli allenamenti era di altissimo livello e ci ha permesso di lavorare in modo ottimale. In questi momenti poi, cambiare luogo di lavoro e rompere la routine permette di rinfrescare la mente. Abbiamo giocato due partite amichevoli, offrendo a tutti l’opportunità di avere minuti in campo e lavorare su diversi aspetti del nostro gioco. Nel complesso, è stata una settimana molto proficua per la squadra”.