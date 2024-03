Venezia, Pohjanpalo: «A Palermo abbiamo giocato benissimo, miei due gol molto belli»

Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia e capocannoniere della Serie B, ha parlato ai microfoni di Sky.

Di seguito le sue parole:

«Ho avuto un piccolo infortunio con il Parma nel match d’andata prima della sosta delle nazionali di novembre e abbiamo deciso prenderci una pausa. Ho saltato quattro partite, ma sono riuscito a risolvere il problema di fascite plantare e da allora le cose stanno andando molto bene sia per me che per il club, spero di continuare così fino a fine stagione. Gara contro il Palermo e gol più belli? In realtà non mi importa molto quanto siano belli, anzi, mi piacciono quelli più brutti, i tap-in a porta vuota sono i miei preferiti. Gli ultimi due segnati contro il Palermo sono stati entrambi molto belli, in una partita giocata benissimo da tutta la squadra, quindi mi è piaciuto segnare due gol così belli. Fra i due preferisco quello segnato d’esterno, mi piace molto usare l’esterno come si vede in campo. Non capita spesso dia vere un’occasione per segnare così, quindi mi ha fatto piacere ricevere lì e infilarlo nell’angolo opposto».

«Mi considero uno specialista sugli allenatori, penso di averne più 30 nella mia carriera. Ho visto molti modi diversi di allenare devo dire che ritengo Vanoli un allenatore molto bravo, lo reputo uno dei migliori che abbia mai avuto. Questa è una città unica al mondo ed è fantastico poterci vivere. Vedere tutte le persone che passano da qui, soprattutto i veneziani con cui ho un rapporto bellissimo. Sono felice che anche loro apprezzino questo aspetto ed è sempre bello uscire dopo gli allenamenti, prendere il caffè sempre nello stesso posto, salutare tutti, conoscere i bar e i ristoranti. Non ho mai avuto questo rapporto prima, è stato bellissimo fin dal primo giorno. Promozione? Quello che posso dire è che daremo tutto per la promozione e speriamo di trasformare questo sogno in realtà per la città ed i tifosi. Ora dobbiamo solo concentrarci, pensare partita dopo partita. Ci saranno ancora alti e bassi fino alla fine, sarà importante restare sempre concentrati sull’obiettivo».