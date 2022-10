Ripresa la preparazione settimanale delle Fere in vista di Ternana-Palermo.

Come riporta “Calcioternano.it” la compagine rossoverde si è ritrovata all’antistadio Taddei per svolgere una seduta di allenamento a porte chiuse. Lavoro personalizzato e terapie per Luka Bogdan, Davide Agazzi, Antonio Palumbo, Andrea Favilli, Stefano Pettinari e Cèsar Falletti. Il programma settimanale prevede per domani una seduta all’antistadio Taddei, a porte chiuse, a partire dalle ore 9.30.